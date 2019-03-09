Володимир Етуш помер у віці 96 років.
Помер Володимир Етуш. Легендарний радянський актор пішов із життя у віці 96 років.
Володимир Абрамович помер о 12.30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, у п’ятницю.
Останнім часом у артиста часто погіршувався стан здоров’я, через що він не раз потрапляв до лікарні.
Багато хто з глядачів можуть пам’ятати артиста за яскравими ролями в культових фільмах Кавказька полонянка, Іван Васильович змінює професію.
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Нагадаємо, в США помер Люк Перрі – актор і зірка серіалу Беверлі-Хіллз 90210.
Джерело: Супер
Фото: Кино-театр
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