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Померла актриса Бібі Андерссон

Бібі Андерссон померла у 83 роки. Шведська актриса останні десять років страждала від ускладнень після інсульту.

Померла актриса Бібі Андерссон

Бібі Андерссон померла на 84 році життя.

Шведська актриса, яка відома своїми ролями у фільмах Інгмара Бергмана, останні десять років не могла оговтатися від ускладнень після інсульту.

Андерссон зіграла в 11 картинах Бергмана, в тому числі Сьомій печаті, Суничній галявині, Лиці та Персоні.

Актриса також працювала у театрі в Мальме, яким керував режисер, і брала участь щонайменше в десяти його постановках.

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Крім того, Андерссон знялася у стрічках шведського режисера Вільгота Шемана Коханка і Постіль для брата і сестри, а також виконала невеликі ролі у радянських фільмах Людина з іншого боку і Про любов.

Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.

Джерело: Expressen

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