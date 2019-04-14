Бібі Андерссон померла у 83 роки. Шведська актриса останні десять років страждала від ускладнень після інсульту.
Бібі Андерссон померла на 84 році життя.
Шведська актриса, яка відома своїми ролями у фільмах Інгмара Бергмана, останні десять років не могла оговтатися від ускладнень після інсульту.
Андерссон зіграла в 11 картинах Бергмана, в тому числі Сьомій печаті, Суничній галявині, Лиці та Персоні.
Актриса також працювала у театрі в Мальме, яким керував режисер, і брала участь щонайменше в десяти його постановках.
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Крім того, Андерссон знялася у стрічках шведського режисера Вільгота Шемана Коханка і Постіль для брата і сестри, а також виконала невеликі ролі у радянських фільмах Людина з іншого боку і Про любов.
Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.
Джерело: Expressen