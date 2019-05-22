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Майлі Сайрус у Чорному дзеркалі: трейлери усіх серій 5 сезону

Netflix опублікував трейлери усіх серій нового сезону серіалу Чорне дзеркало.

Майлі Сайрус у Чорному дзеркалі: трейлери усіх серій 5 сезону

Трейлери усіх трьох серій нового сезону серіалу Чорне дзеркало опублікував стрімінговий сервіс Netflix.

Серед зірок, які з’являться у популярному серіалі, можна буде побачити Ендрю Скотта, відомого за роллю Моріарті у серіалі Шерлок, і співачку Майлі Сайрус.

У першому епізоді нового сезону під назвою Smithereens розповідається історія водія таксі.

У другій серії Striking Vipers і Rachel глядачам покажуть сюжет про зустріч друзів із коледжу через багато років.

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У заключному епізоді Jack and Ashley too можна буде поспостерігати за грою поп-зірки Майлі Сайрус.

Нагадаємо, НВО опублікував трейлер четвертого епізоду серіалу Чорнобиль.

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