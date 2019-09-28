Серце Марка Захарова зупинилося 28 вересня. Біографія знаменитого режисера – у матеріалі Фактів ICTV.
Народний артист СРСР Марк Захаров помер на 86-му році життя. Факти ICTV згадують життєвий шлях знаменитого режисера.
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10 фактів з біографії Марка Захарова
- Марк Захаров народився 13 жовтня 1933 року в Москві.
- У 1955 році закінчив акторський факультет ГІТІСу.
- З осені 1955 року – актор Пермського драматичного театру. Режисурою почав займатися у 1956 році в самодіяльному студентському колективі Пермського університету.
- У 1959 році повернувся разом з дружиною до Москви і влаштувався працювати в Московський драматичний театр імені М. В. Гоголя, з якого перейшов до Московського театру мініатюр (нині Театр Ермітаж).
- З 1965 року – режисер Московського театру сатири, з 1973 року – головний режисер Ленкому.
- Захаров є автором багатьох статей з питань театру і політики, а також книг Контакти на різних рівнях і Суперпрофесія, присвячених проблемам сучасної режисури.
- Марк Захаров виступив режисером знаменитих кінострічок, таких як Стоянка поїзда – дві хвилини (1972), 12 стільців (1976), Звичайне чудо (1978), Той самий Мюнхгаузен (1979), Будинок, який побудував Свіфт (1982), Формула любові (1984 ), Убити дракона (1988).
- Більш того, Марк Захаров зняв 24 телеспектаклі, сам знявся у трьох фільмах як актор, а також був залучений до участі в 46 документальних фільмах.
- Захаров написав 14 сценаріїв для успішних фільмів і постановок, серед яких 12 стільців, Звичайне чудо, Убити дракона та інші.
- Для театрів, в яких Захаров працював, режисер поставив близько 50 вистав.
Нагадаємо, про те, що Марк Захаров помер, повідомив директор театру Ленком.