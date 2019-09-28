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Названо причину смерті Марка Захарова

У театрі Ленком назвали причину смерті режисера Марка Захарова.

Названо причину смерті Марка Захарова

Причина смерті народного артиста СРСР, режисера Марка Захарова – повторне запалення легенів.

Про це заявив директор театру Ленком Марк Варшавер.

– Дві години тому в лікарні у результаті повторного запалення легенів помер Марк Анатолійович Захаров.

Читайте: Помер фотограф Пітер Ліндберг

Перший раз у Захарова діагностували запалення легенів у кінці серпня. Він був госпіталізований, але зміг подолати хворобу.

Нагадаємо, в театрі Ленком повідомили 28 вересня, що Марк Захаров помер на 86-му році життя.

Джерело: РИА Новости

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