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Помер Марк Захаров

Художній керівник театру Ленком, режисер Марк Захаров помер у Москві на 86-му році життя.

Помер Марк Захаров

Народний артист СРСР, режисер Марк Захаров помер на 86-му році життя.

Про це повідомив директора театру Ленком Марк Варшавер.

– Марк Анатолійович Захаров помер сьогодні після тривалої хвороби. Помер останній з могікан, – сказав Варшавер.

У кінці серпня у Захарова діагностували запалення легенів. Він був госпіталізований, але зміг подолати хворобу.

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Захаров народився у 1933 році. У 1973 році він був призначений художнім керівником Московського театру ім. Ленінського комсомолу (з 1990 року – театр Ленком). За 45 років поставив понад 40 вистав. Серед його робіт кінорежисером – Звичайне чудо, Той самий Мюнхгаузен, Формула любові.

Раніше Факти ICTV писали, що  колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.

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