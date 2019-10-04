Померла Анна Квейл – зірка Казино Рояль і Месників.
Британська актриса Анна Квейл померла у віці 85 років. Про смерть актриси, яка прославилася завдяки ролі місіс Монро в серіалі Грендж Хілл, повідомили її родичі.
Причиною смерті стала стареча деменція, на яку Квейл страждала з 2012 року.
Актриса народилася у 1932 році у Ворвікширі. Грала у фільмах Казино Рояль (1967), серіалі Месники (1961-1969), Піф-паф ой-ой-ой та ін., активно знімалася на британському телебаченні.
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До речі, грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.
Джерело: Mirror
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