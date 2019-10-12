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Помер Роберт Форстер – актор із Твін Пікс і Джекі Браун

Роберт Форстер помер на 79-му році життя через рак мозку.

Помер Роберт Форстер – актор із Твін Пікс і Джекі Браун

Американський актор Роберт Форстер помер 11 жовтня в Лос-Анджелесі у віці 78 років. Причиною смерті став рак мозку.

Фостера можна побачити більш ніж у 100 голлівудських кінофільмах і серіалах. Серед найбільш відомих робіт актора – роль Макса Черрі у фільмі Квентіна Тарантіно Джекі Браун, за яку його номінували на Оскар; зйомки у Девіда Лінча в Малхолланд Драйв і третьому сезоні Твін Пікса; комедія Нащадки, серіали Останній справжній чоловік і Пуститися берега (Breaking Bad).

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Свою останню роль Роберт Форстер зіграв у фільмі El Camino: Пуститися берега. Картина вийшла на Netflix у день смерті актора.

Нагадаємо, помер американський актор Брайан Тюрк, відомий за роллю в Беверлі-Хіллз.

Джерело: Медуза

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