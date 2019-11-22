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Рідні Заворотнюк спростували смерть актриси

Близькі Анастасії Заворотнюк шоковані фейком про нібито смерть актриси.

Рідні Заворотнюк спростували смерть актриси

Рідні Анастасії Заворотнюк, яка продовжує лікування в реабілітаційному центрі, спростували новини в ЗМІ про нібито смерть актриси.

Представники Заворотнюк заявили, що інформація, яку надав анонім, “за межею етики, здорового глузду і людяності”.

– Якщо комусь раптом дуже нудно жити без “смажених фактів”, тоді, можливо, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їхнє здоров’я і благополуччя? І головне – ні, це неправда!

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Також у Заворотнюк пообіцяли звернутися до клініки з метою з’ясувати, хто є автором шокуючого фейку.

Нагадаємо, що 9 жовтня з’явилася інформація, що Анастасію Заворотнюк перевели у реабілітаційну клініку, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Джерело: VIVA

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