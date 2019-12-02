Щороку список новорічних фільмів поповнюється новими роботами. Однак є такі кінострічки, які завжди хочеться переглядати перед святами.

Напередодні Нового року хочеться трохи розслабитися та приділити час чомусь приємному. Ідеальні варіант на вечір – перегляд улюблених стрічок.

Однак щоразу виникають якісь труднощі з тим, чому надати перевагу.

Цього разу ми пропонуємо вам згадати найпопулярніші комедійні фільми за участі Володимира Зеленського. А чому б ні?

Службовий роман. Наш час

Фільм є рімейком до радянської стрічки Службовий роман, яка вийшла ще у 1977 році. Картина переносить улюблений багатьма сюжет у наш час.

Людмила Калугіна – акула бізнесу, керуюча рейтинговим агентством. Анатолій Новосельцев – фінансовий аналітик, фанатичний байкер і батько двох дітей.

Ольга Рижова, приятелька та колега Новосельцева, намагається підштовхнути його до того, що він гідний обійняти посаду начальника відділу.

Герої вирушають на корпоратив до Туреччини, де Новосельцев та Калугіна потрапляють в один вагончик канатної дороги, який за збігом обставин застряє. Там і починає зароджуватися їхній службовий роман.

Кохання у великомі місті

Ця романтична комедія точно чудове підійде для спільного перегляду зі своєю другою половинкою.

Дія фільму відбувається у Нью-Йорку. Головні герої — три друга, які працюють на чужині, а у вільний від роботи час відриваються на повну.

Однак на черговій вечірці в одному з клубів стався випадок, який повністю перевернув їхнє життя. Пройде зовсім небагато часу, як усі троє виявлять неприємну зміну — вони більше не можуть займатися сексом.

Зрештою, вони дізнаються, що у клубі був розгніваний Святий Валентин, який закодував їх від безладних зв’язків. Врятує друзів лише один засіб – любов. І секс буде, але лише з коханою жінкою. Залишається тільки її знайти.

8 перших побачень

Ще одна чудова комедія для спільного перегляду.

Віра і Микита не знайомі, вони ніколи не бачилися раніше. Віра — успішна телеведуча власного ток-шоу, збирається заміж, її обранець Костянтин — відомий тенісист. Микита — затребуваний лікар-ветеринар, який зробив пропозицію своїй дівчині.

У них все складалося добре, вони були щасливі, друзі підтримували їхній вибір, але все змінилося одного ранку, коли Віра та Микита прокинулися в одному ліжку.

Вирішивши, що це наслідки бурхливих веселощів, вони розходяться у різні боки. Але наступного ранку все повторюється – вони знову прокидаються в одному ліжку у тому самому місці, хоча кожен з них точно памятає, що засипали вони у себе вдома.

Так продовжується ще кілька днів. А от що з цього вийде – дізнаєтесь самі.

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Ржевський проти Наполеона

Фільм починається з того, що Наполеон Бонапарт затіяв світову загарбницьку війну, аби просто розвіяти свою нудьгу.

Аби зупинити Наполеона, знаного шанувальника жінок, російський генералітет вирішує підсунути йому переодягненого поручника Ржевського, героя похабних анекдотів.

Проте поручник часу дарма не гає, а починає крутити роман з Міс Москвою-1810 Наташою Ростовою.

У флірті Ржевському немає рівних, однак чи вдасться йому зачарувати досвідченого французького ловеласа?

Я, ти, він, вона

Це нова українська комедія, яка вийшла на великі екрани лише минулого року.

Пристрасть подружньої пари Максима та Яни після 10 років спільного життя згасла і вони вирішили розлучитися. Однак суддя дала їм місяць на роздуми. Чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі все, у чому відмовляли десять років шлюбу. Також не обійшлося й без залученням друзів, які теж частково потрапили у пригоди.

Тож чи вдасться героям зберегти свій шлюб – дізнаєтесь самі.

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