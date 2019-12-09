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Золотий глобус 2020: повний список номінантів

5 січня пройде одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус. Список усіх цьогорічних номінантів читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Золотий глобус 2020: повний список номінантів

Одна з найавторитетніших кінопремій року Золотий глобус 2020 пройде 5 січня 2020 року у Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелесі.

У прямому ефірі номінантів на Золотий глобус 2020 оголошували Тім Аллен, Дакота Феннінг та Сьюзен Келечі Вотсон.

Повний список усіх номінантів на премію Золотий глобус 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Повнометражні фільми

Найкращий фільм (драма):

  • Ірландець (The Irishman);
  • Шлюбна історія (Marriage Story);
  • 1917 (1917);
  • Джокер (Joker);
  • Маленькі жінки (Little Women);

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • Прощання (The Farewell);
  • Біль та слава (Pain and Glory);
  • Портрет дівчини у вогні (Portrait of a Lady on Fire);
  • Паразити (Parasite);
  • Знедолені (Les Miserables);

Найкращий сценарій:

  • Ноа Баумбах (Шлюбна історія);
  • Пон Джун Хо та Хань Цзінь-вон (Паразити);
  • Ентоні Маккартен (Два Папи);
  • Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді);
  • Стівен Заіллян (Ірландець).

Найкращий режисер:

  • Пон Джун Хо (Паразити);
  • Сем Мендез (1917);
  • Тодд Філліпс (Джокер);
  • Мартін Скорсезе (Ірландець);
  • Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді).

Найкраща пісня:

  • Beautiful Ghosts (Кішки);
  • (I’m Gonna) Love Me Again (Рокетмен);
  • Into the Unknown (Крижане серце 2);
  • Spirit (Король Лев);
  • Stand Up (Гаррієт).

Читайте: Рецензія на фільм Рокетмен: бенефіс самотності

Найкраща музика до фільму:

  • Daniel Pemberton (Сирота Бруклін);
  • Alexandre Desplat (Маленькі жінки);
  • Hildur Guðnadottir (Джокер);
  • Thomas Newman (1917);
  • Randy Newman (Шлюбна історія).

Найкращий анімаційний фільм:

  • Крижане серце 2 (Frozen II);
  • Як приборкати дракона 3: Прихований світ (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
  • Містер Лінк: Загублена ланка еволюції (Missing Link);
  • Історія іграшок 4 (Toy Story 4);
  • Король Лев (The Lion King).

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

    • Одного разу в Голлівуді (Once Upon a Time in Hollywood);
    • Кролик Джоджо (Jojo Rabbit);
    • Ножі наголо (Knives Out);
    • Рокетмен (Rocketman);
    • Моє ім’я – Долемайт (Dolemite Is My Name).
Читайте: Рецензія на фільм Ножі наголо: померти у власному детективі Рецензія на фільм Джокер: плачу я, щоб не сміятись Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно

Найкраща чоловіча роль (драма):

  • Крістіан Бейл (Форд проти Феррарі);
  • Антоніо Бандерас (Біль та слава);
  • Адам Драйвер (Шлюбна історія);
  • Хоакін Фенікс (Джокер);
  • Джонатан Прайс (Два Папи).

Найкраща жіноча роль (драма):

  • Синтія Еріво (Гаррієт);
  • Скарлет Йогганссон (Шлюбна історія);
  • Сірша Ронан (Маленькі жінки);
  • Шарліз Терон (Секс-бомба);
  • Рене Зеллвегер (Джуді).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Том Генкс Прекрасний день по сусідству);
  • Ентоні Гопкінс (Два Папи);
  • Аль Пачіно (Ірландець);
  • Джо Пеші (Ірландець);
  • Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді).

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Кеті Бейтс (Річард Джуелл);
  • Аннетт Бенінг (The Report);
  • Лора Дерн (Шлюбна історія);
  • Денніфер Лопес (Шахрайки з Волл-Стріт);
  • Марго Роббі (Секс-бомба).

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

  • Деніел Крейг (Ножі наголо);
  • Роман Гріффін Девіс (Кролик Джоджо);
  • Леонардо Ді Капрріо (Одного разу в Голлівуді);
  • Терон Еґертон (Рокетмен);
  • Едді Мерфі (Моє ім’я – Долемайт).

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

  • Awkwafina (Прощання);
  • Ана де Армас (Ножі наголо);
  • Кейт Бланшетт (Де ти поділась, Бернадетт?);
  • Біані Фельдштейн (Освіта);
  • Емма Томпсон (Пізня ніч).

Серіали та програми

Найкращий серіал (драма):

  • Велика маленька брехня (Big Little Lies);
  • Корона (The Crown);
  • Вбиваючи Єву (Killing Eve);
  • Ранкове шоу (The Morning Show);
  • Спадкоємці (Succession).

Читайте: Корона – вийшов трейлер третього сезону серіалу від Netflix

Найкращий серіал (комедія або мюзикл):

  • Баррі (Barry);
  • Флібег (Fleabag);
  • Метод Комінскі (The Kominsky Method);
  • Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
  • Політик (The Politician).

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):

  • Майкл Дуглас (Метод Комінскі);
  • Білл Гейдер (Баррі);
  • Бен Платт (Політик);
  • Полл Рад (Жити з собою);
  • Рамі Юссеф (Рамі).

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл):

  • Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене);
  • Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел);
  • Кірстен Данст (Як стати Богом в центральній Флориді);
  • Наташа Ліоні (Матрьошка);
  • Фібі Воллер-Брідж (Флібег).

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма):

  • Браян Кокс (Спадкоємці);
  • Кіт Герінґтон (Гра престолів);
  • Рамі Малек (Пан Робот);
  • Тобайас Мензіс (Корона);
  • Біллі Портер (Pose).

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма):

  • Дженніфер Еністон (Ранкове шоу);
  • Олівія Колман (Корона);
  • Джоді Комер (Вбиваючи Єву);
  • Ніколь Кідман (Велика маленька брехня);
  • Різ Візерспун (Велика маленька брехня);

До речі, ми також публікували список переможців минулорічної премії Золотий глобус.

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