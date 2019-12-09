Золотий глобус 2020: повний список номінантів

5 січня пройде одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус. Список усіх цьогорічних номінантів читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Одна з найавторитетніших кінопремій року Золотий глобус 2020 пройде 5 січня 2020 року у Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелесі.
У прямому ефірі номінантів на Золотий глобус 2020 оголошували Тім Аллен, Дакота Феннінг та Сьюзен Келечі Вотсон.
Повний список усіх номінантів на премію Золотий глобус 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Повнометражні фільми
Найкращий фільм (драма):
- Ірландець (The Irishman);
- Шлюбна історія (Marriage Story);
- 1917 (1917);
- Джокер (Joker);
- Маленькі жінки (Little Women);
Найкращий фільм іноземною мовою:
- Прощання (The Farewell);
- Біль та слава (Pain and Glory);
- Портрет дівчини у вогні (Portrait of a Lady on Fire);
- Паразити (Parasite);
- Знедолені (Les Miserables);
Найкращий сценарій:
- Ноа Баумбах (Шлюбна історія);
- Пон Джун Хо та Хань Цзінь-вон (Паразити);
- Ентоні Маккартен (Два Папи);
- Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді);
- Стівен Заіллян (Ірландець).
Найкращий режисер:
- Пон Джун Хо (Паразити);
- Сем Мендез (1917);
- Тодд Філліпс (Джокер);
- Мартін Скорсезе (Ірландець);
- Квентін Тарантіно (Одного разу в Голлівуді).
Найкраща пісня:
- Beautiful Ghosts (Кішки);
- (I’m Gonna) Love Me Again (Рокетмен);
- Into the Unknown (Крижане серце 2);
- Spirit (Король Лев);
- Stand Up (Гаррієт).
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Найкраща музика до фільму:
- Daniel Pemberton (Сирота Бруклін);
- Alexandre Desplat (Маленькі жінки);
- Hildur Guðnadottir (Джокер);
- Thomas Newman (1917);
- Randy Newman (Шлюбна історія).
Найкращий анімаційний фільм:
- Крижане серце 2 (Frozen II);
- Як приборкати дракона 3: Прихований світ (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
- Містер Лінк: Загублена ланка еволюції (Missing Link);
- Історія іграшок 4 (Toy Story 4);
- Король Лев (The Lion King).
Найкращий фільм (комедія або мюзикл):
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- Одного разу в Голлівуді (Once Upon a Time in Hollywood);
- Кролик Джоджо (Jojo Rabbit);
- Ножі наголо (Knives Out);
- Рокетмен (Rocketman);
- Моє ім’я – Долемайт (Dolemite Is My Name).
Найкраща чоловіча роль (драма):
- Крістіан Бейл (Форд проти Феррарі);
- Антоніо Бандерас (Біль та слава);
- Адам Драйвер (Шлюбна історія);
- Хоакін Фенікс (Джокер);
- Джонатан Прайс (Два Папи).
Найкраща жіноча роль (драма):
- Синтія Еріво (Гаррієт);
- Скарлет Йогганссон (Шлюбна історія);
- Сірша Ронан (Маленькі жінки);
- Шарліз Терон (Секс-бомба);
- Рене Зеллвегер (Джуді).
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Том Генкс Прекрасний день по сусідству);
- Ентоні Гопкінс (Два Папи);
- Аль Пачіно (Ірландець);
- Джо Пеші (Ірландець);
- Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді).
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Кеті Бейтс (Річард Джуелл);
- Аннетт Бенінг (The Report);
- Лора Дерн (Шлюбна історія);
- Денніфер Лопес (Шахрайки з Волл-Стріт);
- Марго Роббі (Секс-бомба).
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
- Деніел Крейг (Ножі наголо);
- Роман Гріффін Девіс (Кролик Джоджо);
- Леонардо Ді Капрріо (Одного разу в Голлівуді);
- Терон Еґертон (Рокетмен);
- Едді Мерфі (Моє ім’я – Долемайт).
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
- Awkwafina (Прощання);
- Ана де Армас (Ножі наголо);
- Кейт Бланшетт (Де ти поділась, Бернадетт?);
- Біані Фельдштейн (Освіта);
- Емма Томпсон (Пізня ніч).
Серіали та програми
Найкращий серіал (драма):
- Велика маленька брехня (Big Little Lies);
- Корона (The Crown);
- Вбиваючи Єву (Killing Eve);
- Ранкове шоу (The Morning Show);
- Спадкоємці (Succession).
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Найкращий серіал (комедія або мюзикл):
- Баррі (Barry);
- Флібег (Fleabag);
- Метод Комінскі (The Kominsky Method);
- Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
- Політик (The Politician).
Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):
- Майкл Дуглас (Метод Комінскі);
- Білл Гейдер (Баррі);
- Бен Платт (Політик);
- Полл Рад (Жити з собою);
- Рамі Юссеф (Рамі).
Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл):
- Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене);
- Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел);
- Кірстен Данст (Як стати Богом в центральній Флориді);
- Наташа Ліоні (Матрьошка);
- Фібі Воллер-Брідж (Флібег).
Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма):
- Браян Кокс (Спадкоємці);
- Кіт Герінґтон (Гра престолів);
- Рамі Малек (Пан Робот);
- Тобайас Мензіс (Корона);
- Біллі Портер (Pose).
Найкраща жіноча роль у серіалі (драма):
- Дженніфер Еністон (Ранкове шоу);
- Олівія Колман (Корона);
- Джоді Комер (Вбиваючи Єву);
- Ніколь Кідман (Велика маленька брехня);
- Різ Візерспун (Велика маленька брехня);
До речі, ми також публікували список переможців минулорічної премії Золотий глобус.