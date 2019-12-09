Золотий глобус 2020: повний список номінантів

5 січня пройде одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус. Список усіх цьогорічних номінантів читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Одна з найавторитетніших кінопремій року Золотий глобус 2020 пройде 5 січня 2020 року у Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелесі.