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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Галина Волчек померла

Галина Волчек померла у Москві після запалення легенів на 87-му році життя.

Галина Волчек померла

Художній керівник театру Современник Галина Волчек померла у віці 86 років.

Раніше Волчек була госпіталізована із запаленням легенів до Боткінської лікарні в Москві.

Станом на 25 грудня лікарі заявляли, що її стан стабільний.

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві, у сім’ї відомого режисера і кінооператора Бориса Волчека і сценариста Віри Майміної.

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У 1955-му закінчила школу-студію МХАТ. На її рахунку безліч ролей у фільмах, серед яких Дон Кіхот, Стережись автомобіля, Король Лір, Осінній марафон, Унікум та інші.

У 1972 році Волчек стала головним режисером театру Современник. З 1989-го обіймала посаду його художнього керівника.

Факти ICTV також писали про те, що в Парижі у віці 79 років померла відома актриса Анна Карина.

Джерело: ТАСС

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