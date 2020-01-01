Американські блогери презентували свою версію культового фільму Сам удома, де за допомогою комп’ютерної програми змінили обличчя Кевіна.

Тепер головним героєм кінострічки став Сільвестр Сталлоне. Відео вже зібрало понад 3 млн переглядів.

Творці ролика відібрали й змонтували найяскравіші сцени фільму 90-х. Зірка серіалу Рембо дуже незвично виглядав на місці 10-річного Маколея Калкіна.

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Крім зовнішності був змінений і голос хлопчика. Відеоролик назвали Home Stallone.

Змінилися зовні і інші герої кінокартини. А сюжет фільму вийшов більш драматичним: головний герой в кінці стрічки дійсно залишається один, так як його родина гине в авіакатастрофі.

Кадри авіакатастрофи були взяті з іншого фільму – Пункт призначення.

Нещодавно Сталлоне прийшов на прем’єру фільму Синя безодня 2, щоб підтримати дочку.