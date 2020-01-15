Компанія Amazon назвала імена акторів, які зіграють в серіалі за мотивами культового фентезі Володар перснів.

Список з 15 акторів опублікований на сторінці проекту в Twitter.

– Після довгих пошуків у всьому світі, ми раді представити перший склад приголомшливих акторів, які візьмуть участь в серіалі.

Це не тільки неймовірно талановиті чоловіки та жінки, але і частина нової команди, яка невтомно працює над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем’я заради фанатів по всьому світу, – відзначили творці.