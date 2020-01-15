Компанія Amazon назвала імена акторів, які зіграють в серіалі за мотивами культового фентезі Володар перснів.
Список з 15 акторів опублікований на сторінці проекту в Twitter.
– Після довгих пошуків у всьому світі, ми раді представити перший склад приголомшливих акторів, які візьмуть участь в серіалі.
Це не тільки неймовірно талановиті чоловіки та жінки, але і частина нової команди, яка невтомно працює над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем’я заради фанатів по всьому світу, – відзначили творці.
A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.
— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020
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У серіалі Володар перстнів знімуться: Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанін Боніаді, Чарлі Вікерз, Том Бадж, Морфідд Кларк, Ісмаель Круз, Еммі Хорват, Маркелла Kавена, Деніел Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафідін, Софія Номвете, Меган Річардс, Ділан Сміт.
Коли вийде серіал за мотивами Володаря перснів, поки не повідомляється.
Нагадаємо, серіал Володар перснів від компанії Amazon стане приквелом і буде оповідати про Другу Епоху Середзем’я.