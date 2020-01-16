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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Моторошні пригоди Сабріни – офіційний трейлер 3 сезону

Офіційний трейлер третього сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни вийшов на каналі Netflix 16 січня.

В одному із головних містичних серіалів напіввідьма та напівлюдина Сабріна Спелман, якій виповнилося 16 років, дізнається страшну таємницю про те, ким вона є насправді.

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Їй доведеться пройти дуже важливий обряд посвячення в чаклунки.

За словами творців серіалу, буде безліч драматичних моментів, які зможуть відволікти глядача від буденного життя.

Дівчині доведеться попрощатися зі своїм звичайним минулим та долучитися до світу магії та чаклунства. В неї з’явиться новий хранитель – кіт.

З часом Сабріна буде звикати до всього та всі складнощі стануть їй під силу.

Раніше Факти ICTV писали, що вийшов трейлер Божевільного Майлза.

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