HBO зніме мультфільм про британську королівську родину

Члени британської королівської сім’ї стануть героями нового анімаційного сатиричного серіалу, над яким працюватиме сценарист серіалу Гріффіни Гері Джанетті.

Мультсеріал, який вийде на каналі HBO MAX, називатиметься Принц (The Prince). Його героями стануть королева Єлизавета, принц Філіп, принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі і Меган Маркл та інші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram George is pleased. Публикация от Gary Janetti (@garyjanetti) 21 Янв 2020 в 11:36 PST

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Сюжет заснований на Instagram сценариста Гері Джанетті, в якому він коментує фото і заголовки ЗМІ, пов’язані з британською королівською родиною.















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Розповідь вестиметься від імені шестирічного принца Джорджа, який трактує події в королівській родині.

Раніше програмний директор телеканалу HBO повідомив, що спіноф Гри престолів вийде на HBO у 2022 році.