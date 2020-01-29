Кінопрем’єри у лютому обіцяють бути різноманітними. Глядач знайде собі фільми на будь-який смак: від екранізації дитячої казки до української драми.

Ми підготували для вас список фільмів, які можна подивитися у лютому 2020.

Хижі пташки

Прем’єра: 6 лютого

Жанр: бойовик (18+)

Режисер: Кеті Янь

У головних ролях: Марго Роббі, Джерні Смоллетт, Мері Елізабет Вінстед, Розі Перес

Після розриву з Джокером Гарлі Квінн і три інші супергероїні – Чорна канарка, Мисливиця і Рене Монтойя – збираються разом, щоб врятувати життя маленької дівчинки (Кассандри Кейн) від ґотемського кримінального авторитета.

Портрет дівчини у вогні

Прем’єра: 6 лютого

Жанр: драма, мелодрама (18+)

Режисер: Селін Ск’ямма

У головних ролях: Ноемі Мерлан, Адель Енель, Луана Байрами

Події відбуваються у 1770 році на острові в Бретані, Франція. До молодої художниці Маріанни надійшла дуже незвичайна пропозиція – їй потрібно намалювати портрет доньки власниці маєтку на узбережжі.

Ту дівчину хочуть видати заміж за чоловіка з Мілана, якому й потрібна картина, щоб побачити свою наречену. Однак вона відмовляється, щоб її хто-небудь малював, адже зовсім не хоче заміж. Але чим більше часу вони проводять одна з одною, тим ближчими вони стають.

Особливі

Прем’єра: 6 лютого

Жанр: комедія, драма (12+)

Режисер: Олів’є Накаш, Ерік Толедано

У головних ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Елен Венсан, Браян Міалундама

Справжні супергерої живуть серед нас. Вони не літають над землею та не стріляють блискавками. Вони тихо роблять свою справу щодня, створюють справжнє диво для особливих людей, від яких відмовились усі інші.

Острів фантазій

Прем’єра: 13 лютого

Жанр: пригода, комедія, жахи (16+)

Режисер: Джефф Водлоу

У головних ролях: Майкл Пемья, Меггі Кью, Люсі Хейл, Остін Стоввел

На віддаленому розкішному курорті загадковий власник здійснює потаємні мрії своїх гостей. Та в одну мить фантазії перетворяться на жахи у реальності, а тропічний рай стане пекельною пасткою.

Гостям доведеться розгадати таємницю острова або заплатити власним життям.

Сенсація

Прем’єра: 13 лютого

Жанр: драма (18+)

Режисер: Джей Роуч

У головних ролях: Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Марго Роббі, Джон Літгоу

Перед глядачами історія найвпливовішої медіа-корпорації всіх часів – Fox News. Цей світ ми побачимо очима трьох жінок: Кайли, Меджін і Гретхен. Їм довелося багато пройти для певних досягнень на своїй роботі, і найжахливіше з цього пов’язане з однією людиною – Роджером Ейлсом.

Часом такі люди й користуються своєю владою. Ці троє жінок стали жертвами сексуальних домагань із боку Роджера, і не промовчали про це. Вони запустили ланцюг невідворотних подій, які вплинули на весь світ.

Ґретель і Гензель

Прем’єра: 20 лютого

Жанр: жахи, трилер (18+)

Режисер: Оз Перкінс

У головних ролях: Софія Ліліс, Семмі Лікі, Еліс Кріге

У далекій майже казковій землі дівчинка-підліток разом зі своїм маленьким братом пішли в темний ліс у надії знайти там їжу та хоч якусь роботу, яка могла би їх годувати надалі.

Звати їх Гензель і Ґретель. Звичайно ж, ви знаєте цю казку, де діти знайшли чарівний солодкий будиночок. Але це зовсім інша історія, адже діти знайшли щось по-справжньому жахливе.

Поклик пращурів

Прем’єра: 20 лютого

Жанр: драма, сімейний (6+)

Режисер: Кріс Сандерс

У головних ролях: Карен Ґіллан, Гаррісон Форд, Ден Стівенс, Кара Гі

Усе почалось з того, що розбещений домашній пес Бак випадково потрапив до холодної Аляски, та і ще за часів золотої лихоманки. Але там він познайомився з людиною, яка стала для нього справжнім другом – чоловіка звали Джон Торнтон.

Разом ці двоє переживуть чимало пригод у диких лісах Аляски, а пес, який ніколи навіть не був у собачій упряжці, зможе стати справжнім лідером.

Черкаси

Прем’єра: 27 лютого

Жанр: драма (12+)

Режисер: Тимур Ященко

У головних ролях: Євген Ламах, Віталіна Біблів, Орест Гарда, Олег Карпенко

Корабель ВМС України Черкаси перебуває у порту кримського озера під час подій на Майдані 2014 року.

У той час, коли екіпаж проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють. Починається окупація Кримського півострова.

Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. Черкаси, разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері – шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж Черкас чинить опір і продовжує боротьбу з ворогом.

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Анастасія Дячкіна

Фото: Кіноріум