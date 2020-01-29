Марину Кудерчук призначено головою Держкіно

Новим головою Держкіно стала заступниця запорізького губернатора Марина Кудерчук.

Про це 29 січня 2020 року повідомив міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський.

– Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук, – написав він у Telegram.

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З 2017 року Кудерчук працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Спочатку на посаді заступника директора, після т.в.о. керівника, а потім і в статусі директора.

Як відомо, колишній голова Держкіно України Пилип Іллєнко подав у відставку в серпні минулого року.

Фото: 061.ua