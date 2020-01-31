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Вийшов перший трейлер фільму Форсаж 9

На Youtube вийшов перший офіційний трейлер до фільму Форсаж 9.

У головній ролі – Він Дизель, Джордана Брюстер, Мішель Родрігес.

Судячи з ролику, знаменита франшиза виходить на новий рівень. Це й не дивно, адже Джастін Лін знову повернувся в режисерське крісло.

Трейлер Форсаж 9

Читайте: Ґретель і Гензель, Черкаси та Хижі пташки: найяскравіші кінопрем’єри лютого

Прем’єра фільму запланована на 21 травня 2020 року.

До слова, що б не пропустити вихід нового фільму та подивитися на нього огляд, читайте наші рецензії на фільми.

Фото: IMDb

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