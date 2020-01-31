На Youtube вийшов перший офіційний трейлер до фільму Форсаж 9.
У головній ролі – Він Дизель, Джордана Брюстер, Мішель Родрігес.
Судячи з ролику, знаменита франшиза виходить на новий рівень. Це й не дивно, адже Джастін Лін знову повернувся в режисерське крісло.
Трейлер Форсаж 9
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Прем’єра фільму запланована на 21 травня 2020 року.
До слова, що б не пропустити вихід нового фільму та подивитися на нього огляд, читайте наші рецензії на фільми.
Фото: IMDb
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