Українська режисерка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Українська режисерка Ірина Цілик виграла приз за кращу режисуру документального фільму на кінофестивалі Sundance.
Про це розповіла сама режисерка на своїй сторінці у Facebook.
– Друзі, це капець, я виграла нагороду Краща режисура у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance!
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Ірина Цілик здобула нагороду за фільм Земля блакитна, ніби апельсин.
Зазначається, що назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.
Раніше Факти ICTV писали проте, що на Венеційському кінофестивалі український фільм став найкращим в одній з категорій.
Фото: Ірина Цілик
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