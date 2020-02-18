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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Держкіно заборонило фільм із Зеленським у головній ролі

Державне агентство України з питань кіно у 2019 році заборонило п’ять фільмів, з яких два російських, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, до списку фільмів, заборонених у 2019 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного та домашнього відео на території України потрапило 5 фільмів:

  • Мачете;
  • Бешкетники із Тімпельбаха;
  • Вісім перших побачень;
  • Я так не думаю;
  • Стріла.

Перші три заборонені на підставі закону про Про кінематографію та наказів Міністерства культури Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Так, у фільмі Мачете (США) знімається американський актор Стівен Сігал, а в фільмі Бешкетники з Тімпельбаха (Франція) знімався французький актор Жерар Депардьє.

Третім фільмом з цієї категорії є Вісім перших побачень, який заборонений через те, що там знімалася російська актриса Катерина Варнава, оскільки вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Одним з продюсерів і сценаристів цього фільму є президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв в ньому одну з головних ролей.

Список фільмів, заборонених у 2019 році

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів були заборонені два російські фільми: Я так не думаю і Стріла.

Раніше Держкіно заборонило в 2018 році 3 російських серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів.

Джерело: Держкіно

Фото: Dreamstime

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