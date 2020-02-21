Фільм Поклик пращурів вийшов на великі екрани 20 лютого. Це екранізація світової класики, однойменного роману Джека Лондона.

Факти ICTV вже переглянули картину та готові поділитись з вами своїми враженнями.

Сюжет

За основу фільму взятий однойменний твір Джека Лондона. Основні події розгортають на Алясці у 80-ті роки ХХ століття, саме у розпал золотої лихоманки.

У сонячній Каліфорнії живе Бак – величезний пес-бешкетник місцевого судді.

Однак його безтурботне життя кардинально змінюється, коли він потрапляє до рук злодіїв, які продали його на Аляску їздовим псом.

А ось далі сюжет стрічки дуже нагадує мультфільм Балто: великий пес потрапляє до упряжі, доставляє пошту, бере на себе роль лідера, рятує усю зграю та чує таємничий поклик свого пращура – вовка.

Оскільки рейтинг фільму 6+, у ньому немає жорстоких чи кривавих сцен, і про тварин, що помирали у романі, тут не згадують.

А от як Бак познайомився з самотнім чоловіком-відлюдником та чи вдасться йому пристосуватися до дикої природи – дізнаєтесь самі у кінотеатрах.

Режисерська робота

Режисерське крісло зайняв Кріс Сандерс – американський режисер, який двічі номінувався на премію Оскар – за мультфільми Ліло і Стіч та Як приборкати дракона.

У цій роботі Сандерс не сильно відходив від оригінального твору, зберігши його ключові моменти.

Цікаво показаний зв’язок Бака зі своїми пращурами – через образ чорного вовка, який увесь фільм направляє героя потрібним шляхом.

А от рішення зробити тварин анімованими втілилось не надто добре. Вони вийшли надто схожими на персонажів з мультфільму. Особливо це відчувалось, коли у кадрі не було людей, а лише взаємодія між звірами.

Так, безумовно, це дало змогу зробити тварин повноцінними окремими персонажами, ще й з усіма людськими якостями.

Харизматичності того самого Бака можуть позаздрити чимало акторів.

Однак це віддаляє картину від реальності.

До того ж штучності фільму ще й додає музичний супровід, який створює зайвий драматизм.

Акторська гра

Назвати персонажа Гаррісона Форда – Джона – головним героєм було б не зовсім коректно. Він більше його компаньйон, адже моментів, коли фільм акцентує увагу на його особистості, не так багато.

Однак наявність особистої лінії та драми налаштовує глядача до позитивного сприйняття.

Герой Форда вийшов трохи типовим дідусем, який не проти випити, зі своїм насиченим минулим, цікавими історіями та переживаннями.

Щодо інших акторів – усі були наче на своїх місцях. Омар Сі добре впорався з роллю доброго та турботливого господаря Бака на Алясці.

Загальні враження

Поклик пращурів – це не фільм з важким смисловим навантаженням, після якого ви ще кілька годин усвідомлюватимете побачене. Однак це та стрічка, після якої люди плескають у кінотеатрах.

На нього не варто йти за напруженим розвитком сюжету чи геніальною акторською грою.

Це сімейний фільм про відданість та свободу. На нього варто піти з дітьми. Та й загалом, якщо ви любите великих пухнастих тварин – ви точно будете тішитись протягом усього фільму.

Це легке кіно для гарного настрою.

Але у будь-якому випадку, дивитися фільм чи ні, вирішувати тільки вам.

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Сюжет: 7/10

Режисура: 7,5/10

Акторська гра: 8,5/10

Музичний супровід: 7/10

Загальна оцінка: 8/10

Анастасія Дячкіна

Фото: Imdb

Відео: Ukrainian Film Distribution