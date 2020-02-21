Що це було? Трамп розкритикував вручення Оскара Паразитам

Президент США Дональд Трамп розкритикував вручення премії Оскар за Найкращий фільм південнокорейській картині Паразити.

– Наскільки поганими були нагороди Академії цьогоріч? – запитав Трамп під час свого виступу у Колорадо.

Президент зазначив, що у США і так достатньо проблем з Південною Коререю.

– Переможцем став фільм з Південної Кореї! Що це, чорт забирай, було?У нас достатньо проблем з Південною Кореєю у сфері торгівлі, і, крім того, вони дають їм кращий фільм року, – сказав Трамп.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it’s a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

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Він також назвав рішення кіноакадемії жахливим кроком і запропонував повернути в прокат фільм Віднесені вітром.

Neon, виробнича студія Паразитів, відповіла на заяву Трампа:

– Зрозуміло, він просто не вміє читати.

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі пройшла 92-церемонія вручення премії Оскар.