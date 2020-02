Що це було? Трамп розкритикував вручення Оскара Паразитам

Президент США Дональд Трамп розкритикував вручення премії Оскар за Найкращий фільм південнокорейській картині Паразити.

Президент зазначив, що у США і так достатньо проблем з Південною Коререю.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it’s a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw

