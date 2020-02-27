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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Рецензія на фільм Черкаси: а якій ти країні присягу складав?

Український фільм Черкаси виходить на великі екрани 27 лютого. Воєнна драма знята на основі реальних подій.

Факти ICTV вже переглянули стрічку та готові поділитись з вами своїми враженнями.

Сюжет

Корабель ВМС України Черкаси перебуває у порту кримського озера під час подій на Майдані 2014 року.

У той час, коли екіпаж проходить навчання, президент Янукович тікає з України і очинається окупація Кримського півострова.

черкаси фільм

Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. Черкаси, разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері – шлях до моря перекритий затопленими суднами.

Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж Черкас чинить опір і продовжує боротьбу з ворогом.

А от за що екіпаж викинув кока за борт та як зустрів окупантів на своєму кораблі – дізнаєтесь самі у кінотеатрах.

Режисерська робота

Режисерське крісло зайняв Тимур Ященко – український режисер, для якого Черкаси став дебютним повнометражним фільмом.

– Ідея зняти фільм зародилась ще під час Майдану. Не конкретно цього фільму, а взагалі – отримана енергія шукала вихід, – розповів Ященко.

Фільм, що заснований на реальних подіях, зокрема тих, що відбувались у твоїй країні, вже сприймається якось по-особливому.

Черкаси

Події на Черкасах зображені дуже реалістично, але з вкрапленням драматичних прийомів.

Так, Тимур Ященко вирішив трохи занизити оборонну здатність корабля, аби ще більше підкреслити скрутність становища.

Загалом режисеру вдалося втілити основне завдання фільму: емоційно та чесно показати події тих років.

Бюджет стрічки склав 40 млн грн, з яким 17 млн виділило Держкіно.

Помітно, що значну частину коштів виділили на сцени зі штурмом корабля та на операторську роботу загалом.

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Акторська робота

Роль командира корабля виконав актор Роман Семисал (Кіборги). Під час підготовки до зйомок він консультувався зі своїм прототипом – капітаном Черкас Юрієм Федашом.

– Найскладніше було втілити манеру подання команд – монотонну речівку, – розповідає Семисал.

З поставленим завданням актор впорався непогано. У нього вийшов вдалий образ суворого, вірного командира, який під кінець фільму остаточно стає “своїм хлопцем” серед екіпажу.

Одні з головних ролей – сільських хлопців Михайла та Лева – виконали актори Євген Ламах та Дмитро Сова.

Черкаси фільм

Кожному з них вдалося передати характер свого персонажа: Мишка, який не хотів повертатися на корабель після перерви, та Лева, який залишився сам та від безвиході поїхав за компанію.

З яскравих жіночих ролей можна виділити Віталіну Біблів, яка зіграла матір Михайла. Загалом, будь-яка її поява на екрані – це хороша робота.

Загальні враження

Черкаси – це фільм, який залишає після перегляду довгий післясмак. Він учергове раз нагадує, що події відбуваються не десь там далеко, а що війна йде у твоїй країні.

Це фільм, який показує перехід від прийнятного сприйняття жартів про “українців-салоїдів” до захисту честі перед російськими окупантами.

Це українська стрічка, у якій ви майже не почуєте літературної мови. Тут є і нецензурна лексика, і російська, і суржик – бо так і говорять у побуті на флоті.

Черкаси рейтинг

У фільмі немає виточених солдатів чи моряків, які щойно прийшли і вже перемагають ворога. Тут є хлопці з народу, яких “ніхто не готував воювати з “братнім” народом”.

Це реальне відображення дійсності з драматичним доповненням.

Фільм Черкаси – це кіно, за яке не соромно.

Але у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам.

Аби не пропустити цікаві новинки кіно, читайте наші рецензії на фільми, де ми детально розбираємо, на що варто звернути увагу.

Сюжет: 9/10

Режисура: 9/10

Акторська гра: 8,5/10

Музичний супровід: 8,5/10

Загальна оцінка: 9/10

Анастасія Дячкіна

Фото: IMDb

Відео: Dergkino Ukraine

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