Український фільм Черкаси виходить на великі екрани 27 лютого. Воєнна драма знята на основі реальних подій.
Факти ICTV вже переглянули стрічку та готові поділитись з вами своїми враженнями.
Сюжет
Корабель ВМС України Черкаси перебуває у порту кримського озера під час подій на Майдані 2014 року.
У той час, коли екіпаж проходить навчання, президент Янукович тікає з України і очинається окупація Кримського півострова.
Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. Черкаси, разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері – шлях до моря перекритий затопленими суднами.
Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж Черкас чинить опір і продовжує боротьбу з ворогом.
А от за що екіпаж викинув кока за борт та як зустрів окупантів на своєму кораблі – дізнаєтесь самі у кінотеатрах.
Режисерська робота
Режисерське крісло зайняв Тимур Ященко – український режисер, для якого Черкаси став дебютним повнометражним фільмом.
– Ідея зняти фільм зародилась ще під час Майдану. Не конкретно цього фільму, а взагалі – отримана енергія шукала вихід, – розповів Ященко.
Фільм, що заснований на реальних подіях, зокрема тих, що відбувались у твоїй країні, вже сприймається якось по-особливому.
Події на Черкасах зображені дуже реалістично, але з вкрапленням драматичних прийомів.
Так, Тимур Ященко вирішив трохи занизити оборонну здатність корабля, аби ще більше підкреслити скрутність становища.
Загалом режисеру вдалося втілити основне завдання фільму: емоційно та чесно показати події тих років.
Бюджет стрічки склав 40 млн грн, з яким 17 млн виділило Держкіно.
Помітно, що значну частину коштів виділили на сцени зі штурмом корабля та на операторську роботу загалом.Читайте: Рецензія на фільм 1917: війна до останнього живого Рецензія на фільм Поклик пращурів: сьогодні треба бути слухняним Рецензія на фільм Кролик Джоджо: нам сказали вас ненавидіти
Акторська робота
Роль командира корабля виконав актор Роман Семисал (Кіборги). Під час підготовки до зйомок він консультувався зі своїм прототипом – капітаном Черкас Юрієм Федашом.
– Найскладніше було втілити манеру подання команд – монотонну речівку, – розповідає Семисал.
З поставленим завданням актор впорався непогано. У нього вийшов вдалий образ суворого, вірного командира, який під кінець фільму остаточно стає “своїм хлопцем” серед екіпажу.
Одні з головних ролей – сільських хлопців Михайла та Лева – виконали актори Євген Ламах та Дмитро Сова.
Кожному з них вдалося передати характер свого персонажа: Мишка, який не хотів повертатися на корабель після перерви, та Лева, який залишився сам та від безвиході поїхав за компанію.
З яскравих жіночих ролей можна виділити Віталіну Біблів, яка зіграла матір Михайла. Загалом, будь-яка її поява на екрані – це хороша робота.
Загальні враження
Черкаси – це фільм, який залишає після перегляду довгий післясмак. Він учергове раз нагадує, що події відбуваються не десь там далеко, а що війна йде у твоїй країні.
Це фільм, який показує перехід від прийнятного сприйняття жартів про “українців-салоїдів” до захисту честі перед російськими окупантами.
Це українська стрічка, у якій ви майже не почуєте літературної мови. Тут є і нецензурна лексика, і російська, і суржик – бо так і говорять у побуті на флоті.
У фільмі немає виточених солдатів чи моряків, які щойно прийшли і вже перемагають ворога. Тут є хлопці з народу, яких “ніхто не готував воювати з “братнім” народом”.
Це реальне відображення дійсності з драматичним доповненням.
Фільм Черкаси – це кіно, за яке не соромно.
Але у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам.
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Сюжет: 9/10
Режисура: 9/10
Акторська гра: 8,5/10
Музичний супровід: 8,5/10
Загальна оцінка: 9/10
Анастасія Дячкіна
Фото: IMDb
Відео: Dergkino Ukraine