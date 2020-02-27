Український фільм Черкаси виходить на великі екрани 27 лютого. Воєнна драма знята на основі реальних подій.

Факти ICTV вже переглянули стрічку та готові поділитись з вами своїми враженнями.

Сюжет

Корабель ВМС України Черкаси перебуває у порту кримського озера під час подій на Майдані 2014 року.

У той час, коли екіпаж проходить навчання, президент Янукович тікає з України і очинається окупація Кримського півострова.

Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. Черкаси, разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері – шлях до моря перекритий затопленими суднами.

Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж Черкас чинить опір і продовжує боротьбу з ворогом.

А от за що екіпаж викинув кока за борт та як зустрів окупантів на своєму кораблі – дізнаєтесь самі у кінотеатрах.

Режисерська робота

Режисерське крісло зайняв Тимур Ященко – український режисер, для якого Черкаси став дебютним повнометражним фільмом.

– Ідея зняти фільм зародилась ще під час Майдану. Не конкретно цього фільму, а взагалі – отримана енергія шукала вихід, – розповів Ященко.

Фільм, що заснований на реальних подіях, зокрема тих, що відбувались у твоїй країні, вже сприймається якось по-особливому.

Події на Черкасах зображені дуже реалістично, але з вкрапленням драматичних прийомів.

Так, Тимур Ященко вирішив трохи занизити оборонну здатність корабля, аби ще більше підкреслити скрутність становища.

Загалом режисеру вдалося втілити основне завдання фільму: емоційно та чесно показати події тих років.

Бюджет стрічки склав 40 млн грн, з яким 17 млн виділило Держкіно.

Помітно, що значну частину коштів виділили на сцени зі штурмом корабля та на операторську роботу загалом.

Акторська робота

Роль командира корабля виконав актор Роман Семисал (Кіборги). Під час підготовки до зйомок він консультувався зі своїм прототипом – капітаном Черкас Юрієм Федашом.

– Найскладніше було втілити манеру подання команд – монотонну речівку, – розповідає Семисал.

З поставленим завданням актор впорався непогано. У нього вийшов вдалий образ суворого, вірного командира, який під кінець фільму остаточно стає “своїм хлопцем” серед екіпажу.

Одні з головних ролей – сільських хлопців Михайла та Лева – виконали актори Євген Ламах та Дмитро Сова.

Кожному з них вдалося передати характер свого персонажа: Мишка, який не хотів повертатися на корабель після перерви, та Лева, який залишився сам та від безвиході поїхав за компанію.

З яскравих жіночих ролей можна виділити Віталіну Біблів, яка зіграла матір Михайла. Загалом, будь-яка її поява на екрані – це хороша робота.

Загальні враження

Черкаси – це фільм, який залишає після перегляду довгий післясмак. Він учергове раз нагадує, що події відбуваються не десь там далеко, а що війна йде у твоїй країні.

Це фільм, який показує перехід від прийнятного сприйняття жартів про “українців-салоїдів” до захисту честі перед російськими окупантами.

Це українська стрічка, у якій ви майже не почуєте літературної мови. Тут є і нецензурна лексика, і російська, і суржик – бо так і говорять у побуті на флоті.

У фільмі немає виточених солдатів чи моряків, які щойно прийшли і вже перемагають ворога. Тут є хлопці з народу, яких “ніхто не готував воювати з “братнім” народом”.

Це реальне відображення дійсності з драматичним доповненням.

Фільм Черкаси – це кіно, за яке не соромно.

Але у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам.

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Сюжет: 9/10

Режисура: 9/10

Акторська гра: 8,5/10

Музичний супровід: 8,5/10

Загальна оцінка: 9/10

Анастасія Дячкіна

Фото: IMDb

Відео: Dergkino Ukraine