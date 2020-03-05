Кінопрем’єри березня 2020 мають задовольнити смаки будь-якого глядача, адже очікувані фільми будуть доволі різноманітними.
У кіно в березні ви знайдете й екранізацію старого діснеївського мультфільму, й українську драму, і продовження відомого фільму жахів.
Ми підготували для вас список фільмів, які можна подивитися у березні 2020.
Емма
Прем’єра: 5 березня
Жанр: комедія, драма (16+)
Режисер: Отем де Вайлд
У головних ролях: Аня Тейлон-Джон, Джонні Флін, Білд Наї, Міа Гот
Емма – молода, багата та самовпевнена дівчина, яка переконана, що чудово розуміється на людях, і понад усе любить зводити пари. Вона завжди готова до милих романтичних розчарувань і нерозсудливих вчинків.
Втім одного разу щось пішло не так – ідеальна пара не клеїться!
Уперед
Прем’єра: 5 березня
Жанр: мультфільм (6+)
Режисер: Ден Скенлон
У головних ролях: Том Голланд, Кріс Пратт
Двоє братів-ельфів живуть у милому передмісті поруч з єдинорогами, тролями та гномами, вони не розлучаються з гаджетами і шукають пригод. Мама дала їм чарівний посох батька, який той заповів перед своїм зникненням.
За допомогою чарівного каменя в цьому посоху брати зможуть повернути свого батька на одну добу.
Пульс
Прем’єра: 19 березня
Жанр: драма
Режисер: Сергій Чеботаренко
У головних ролях: Наталія Бабенко, Вікторія Левченко, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан, Ахтем Сеітаблаєв, Ліля Ребрик
Молода легкоатлетка Оксана Ботурчук подає великі надії. У неї є шанси отримати всесвітню славу і навіть стати олімпійською чемпіонкою.
Але життя дівчини руйнує страшна подія – автомобільна аварія, яка повинна поставити хрест на її спортивній кар’єрі. Оксана майже втратила зір, через що вже й не може мріяти про виступи на найвищому рівні. Але дівчина не збирається так просто здаватися.
За допомогою лікарів, а також власної сили волі та виснажливих тренувань спортсменка виступить на паралімпійських іграх у Пекіні, де завоює золото.
Тихе місце 2
Прем’єра: 19 березня
Жанр: жахи (16+)
Режисер: Джон Красінські
У головних ролях: Емілі Блант, Міллі Сіммондс, Кілліан Мерфі, Джимон Гонсу
Сім’я Ебботів уже не перший рік існує у жахливому світі, де на кожному кроці можуть напасти монстри, які реагують на гучні звуки. Раніше біля їхнього будинку була піщана стежка, яка допомагала приховувати будь-які звуки.
Нині родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Ступивши у невідомість, сім’я з’ясовує, що створіння, які полюють на звук – не єдина загроза за межами безпечного місця.Читайте: Рецензія на мультфільм Уперед: магія, яку ми забули Рецензія на фільм Поклик пращурів: сьогодні треба бути слухняним Рецензія на фільм Черкаси: а якій ти країні присягу складав?
Мулан
Прем’єра: 25 березня
Жанр: бойовик, пригоди (6+)
Режисер: Нік Каро
У головних ролях: Лю Іфей, Донні Єн, Джет Лі, Гун Лі
Старша дочка хороброго воїна Хуа, Мулан – енергійна та рішуча дівчина. Коли імператор видає указ про те, що один чоловік з кожної сім’ї повинен вступити у лави імперської армії, Мулан займає місце свого хворого батька, ще не знаючи, що їй належить прославитися як одному з найвідоміших воїнів в історії Китаю.
Кролик Петрик 2
Прем’єра: 26 березня
Жанр: пригоди, комедія (6+)
Режисер: Вілл Глюк
У головних ролях: Марго Роббі, Роуз Бірн, Елізабет Дебікі, Домналл Ґлісон, Джеймс Корден
Нарешті між кроликами та їхніми сусідами встановлено мир, та скільки б зусиль Петрик не докладав, йому важко приборкати свій характер і стати слухняним. Тож він покидає затишний садок і вирушає назустріч новим пригодам і новим викликам. Цього разу – до великого міста.
Тунель
Прем’єра: 26 березня
Жанр: трилер (16+)
Режисер: Пол Оє
У головних ролях: Торбьон Харр, Ільва Фюглегуд, Пітер Форде
У Норвегії понад 1 100 тунелів, більшість з яких не має аварійних виходів.
Перед Різдвом посеред тунелю вантажівка втратила керування, заблокувавши проїзд. Через снігову бурю дістатися до в’їзду в тунель рятувальники не можуть.
Для тих, хто опинився у пастці, шанси на порятунок зменшуються щохвилини: всередині тунелю почалася пожежа.
Напруження зростає, коли один з рятувальників дізнається, що у тунелі є його донька.
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Анастасія Дячкіна
Фото: IMDb