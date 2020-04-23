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Як влаштована IT-столиця світу: Дудь зняв фільм про Кремнієву долину

Російський журналіст Юрій Дудь зняв фільм Як влаштована IT-столиця світу, в якому розповідається про Кремнієву долину в штаті Каліфорнія в США, де зосереджені офіси найбільших IT-корпорацій світу.

Фільм триває три години.

Героями картини є люди, які відчувають себе в США як вдома.

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Дудь поговорив із засновником венчурного фонду Gagarin Capital Миколою Давидовим, директором з продукту Google Stadia Андрієм Доронічевим і співзасновником проекту MSQRD Євгеном Невгенем.

Раніше російська актриса Ірина Горбачова стала гостею в програмі Юрія Дудя. В інтерв’ю вона розповіла чому підтримувала Володимира Зеленського під час його президентської кампанії навесні 2019 року.

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