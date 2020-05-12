Уперше в історії: церемонію Оскар можуть перенести на 4 місяці

Церемонію нагородження американської кінопремії Оскар в 2021 році можуть відкласти з 28 лютого на червень. Якщо це станеться, то це буде вперше в 93-річній історії кінопремії.

Відзначається, що таке рішення можуть ухвалити через нестачу нових фільмів, зйомки яких заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

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Цього року дати головних кінопрем’єр вже перенесені, а кінотеатри залишаються закритими. Проте організатори не покладають надії провести церемонію у звичний час.

Церемонію нагородження відкладали всього лише на один день в 1981 році – після замаху на президента США Рональда Рейгана. Премію вручали навіть під час Другої світової війни.

Нагадаємо, організатори Оскара оголосили, що вперше допустять до відбору фільми, не виходили в прокат. Таке рішення ухвалили у зв’язку з пандемією коронавірусу.