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Помер знаменитий французький актор Мішель Пікколі

Мішель Пікколі помер у Франції у віці 94-х років. Знаменитий актор театру і кіно, сценарист і кінорежисер помер ще 12 травня, але про його смерть оголосили тільки в понеділок.

Помер Мішель Пікколі

Пікколі дебютував на екрані на початку 50-х, а через десятиліття вже був справжньою кінозіркою.

У його послужному списку нагороди найкращому акторові Каннського і Берлінського кінофестивалів, декілька Сезарів та інші призи.

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Пікколі встиг знятися у фільмах Луїса Бунюеля, Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хічкока та інших.

Нагадаємо, шведський актор Макс фон Сюдов помер у Франції у віці 90 років.

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