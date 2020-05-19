Зірку Сутінків і його дівчину знайдено мертвими в Лас-Вегасі

Зірку кіносаги Сутінки Грегорі Тайрі Бойса та його дівчину знайдено мертвими в їхній квартирі у Лас-Вегасі.

Офіційна причина смерті пари поки не називається, але ЗМІ пишуть, що на місці події було виявлено білу порошкоподібну речовину.

Тіла 30-річного актора і його 27-річної коханої виявив двоюрідний брат Бойса.

У Бойса залишилася 10-річна дочка, а у його загиблої дівчини залишився син.

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Актор був відомий тим, що грав однокласника головної героїні Сутінків Белли Тайлера Кроулі.

Нагадаємо, шведський актор Макс фон Сюдов помер у Франції у віці 90 років.