Фільми про подорожі: топ-10

Факти ICTV зробили добірку найкращих фільмів про подорожі. Багато робіт із нашого рейтингу засновані на реальних подіях. Вони надихають, перевертають свідомість і змінюють уявлення про межі можливостей людини.

10. Їсти, молитися, кохати

Це фільм про те, як повернути любов і жагу до життя. Головну роль у картині виконала незрівнянна Джулія Робертс.

Ліз Гілберт після болісного розлучення вирушає в подорож у пошуках щастя. Спочатку вона відвідує сонячну Італію. Тут жінка куштує місцеву кухню, яка повертає їй смак до життя. Потім вона їде до Індії, де багато молиться, займається духовним розвитком і пізнає себе. Далі на черзі – Індонезія – країна, де Ліз нарешті набуває гармонії і знаходить довгоочікуване кохання.

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9. Стежки

Юна Робін Девідсон вирішує пішки перетнути Австралію в супроводі собаки й чотирьох верблюдів. Початковий пункт – нудне, безглузде і тривожне існування в маленькому містечку. Пунктом призначення є Індійський океан, який має стати точкою відліку нового життя.

Попереду на Робін чекає небезпечна, складна й цікава подорож завдовжки у 3 тис. км. Дівчині доведеться пройти австралійську пустелю, де легко заблукати, лишитися без води й померти.

Фільм вражає як сюжетом, що заснований на реальних подіях, так і красивими локаціями. Творці відзняли пустельні регіони Австралії, яких не торкнулася цивілізація.

8. Шлях

Фільм присвячений відомому паломницькому маршруту – Шляху Святого Якова. Це чудовий путівник Іспанією. У центрі сюжету – історія американського доктора, який вирушає в подорож після того, як отримує сумну звістку про загибель сина під час шторму.

Пішохідний маршрут завдовжки 800 км починається від Піренеїв і веде на північний захід Іспанії. На шляху головний герой зустріне випадкових супутників-пілігримів, які так само, як і він, намагаються знайти сенс життя.

7. Еверест

Історія про підкорення Евересту групою альпіністів під керівництвом досвідченого інструктора Роба Голла. Він збирає команду, яка повна мужності та відваги. Альпіністи не зупиняться ні перед чим, поки не підкорять найвищу вершину планети. Чи зможуть вони повернутися з подорожі живими й неушкодженими?

Це реальна історія, і творці не наважилися її змінювати, щоби фільм вписався в голлівудські стандарти. У картині все, як у житті – слабкі проявляють слабкість, дурні поводяться нерозумно, а надмірно амбітні стають жертвою своїх амбіцій.

6. Навколо світу за 80 днів

Навколо світу за 80 днів знятий за мотивами відомого роману Жуля Верна.

Ексцентричний лондонський винахідник Філеас Фогг розкрив таємниці польотів і електрики, але люди не поспішають визнавати його талант і вважають божевільним. Філеас Фогг сповнений рішучості довести, що це не так. Винахідник укладає парі з лордом Келвіном і обіцяє здійснити кругосвітню подорож за 80 днів.

Компанію Філеасу Фоггу складе французька художниця Монік Ляруш і лакей Паспарту, роль якого виконав сам Джекі Чан. Під час захопливої й часом небезпечної подорожі герої побувають у найекзотичніших куточках планети й подолають чимало випробувань на своєму шляху.

5. Сім душ

Зворушлива історія про успішного інженера космічних станцій Тіма Томаса, роль якого виконав Вілл Сміт.

За два роки до основних подій фільму Тім став винуватцем жахливої ​​ДТП, у якій загинуло семеро людей. Охоплений почуттям провини, Тім залишає роботу і вирушає в незвичайну подорож. Він зустрічає сімох людей, які потребують допомоги. Щоби загладити провину й заспокоїти душу, Тім планує пожертвувати новим знайомим свої органи.

4. Тепер я йду у дику далечінь

Сумний і драматичний фільм від сценариста й режисера Шона Пена, який розповість історію успішного студента із забезпеченої сім’ї Крістофера Маккендлесса. Після закінчення коледжу юнак відкидає матеріальні цінності, жертвує накопичені $24 тис. на благодійність і вирушає мандрувати автостопом Аляскою, щоби зануритися у світ дикої природи.

Фільм вражає неймовірною красою пейзажів, неприборканою свободою й атмосферою абсолютної відмови від правил, які диктує сучасне суспільство. Сюжет заснований на реальних подіях.

3. Щоденники мотоцикліста

Основою фільму стала книга спогадів Ернесто Че Гевари Подорож на мотоциклі, а також записки його друга Альберто Гранадо. Сюжет розповідає про їхню подорож країнами Латинської Америки в 1952 році.

Герої їздять на мотоциклі і спілкуються з простими латиноамериканцями. Під враженням від побаченого в Че Гевари зароджуються основи ідеології, яка в майбутньому зробить його великим революціонером, який змінить життя тисяч людей.

Фільм про подорожі Че Гевари здобув багато нагород, серед яких дві премії Британської кіноакадемії, три призи Каннського кінофестивалю й Оскар.

2. Кон-Тікі

Історія про легендарну подорож Тура Геєрдала, який у 1947 році вирішив перетнути Тихий океан на плоту Кон-Тікі. Експедиція зіткнеться з гігантськими китами, голодними акулами і грозовим штормом. У цій битві за життя героям доведеться проявити відвагу і працелюбність, щоби дістатися до пункту призначення – Полінезії.

Фільм знімали в мальовничих куточках планети – на Мальті й Мальдівських островах, у Норвегії, Болгарії, Таїланді та США.

1. Таємне життя Волтера Мітті

Волтер Мітті – скромний і непримітний співробітник відділу ілюстрацій журналу Life. Його робота нудна й рутинна, але в мріях він переноситься в інший світ, який сповнений подвигами і пригодами.

Одного разу Волтер отримує негативи для обкладинки журналу, але не вистачає одного кадру. Єдиний спосіб дістати цінний знімок – самому вирушити в довгу й насичену пригодами подорож. Волтер нарешті зможе здійснити свої мрії – він побуває на краю світу – в Ісландії і Гренландії, і це назавжди змінить його життя.

Режисура та головна роль належать талановитому Бену Стіллеру.

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