Причиною смерті Михайла Кокшенова міг стати коронавірус. Про це пишуть російські ЗМІ.
Журналісти отримали інформацію про те, що, попередньо, Кокшенов помер через ускладнення, викликані Covid-19. Водночас ЗМІ не вказують джерело, яке розповіло їм про можливу хворобу актора.
– З підозрою на Covid-19 він провів останні дні в лікарні, – написали журналісти проекту BAZA.
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Смерть Кокшенова
Про те, що народний артист РФ Михайло Кокшенов помер, стало відомо 5 червня 2020 року. Смерть артиста підтвердила його дружина.
Відомо, що Кокшенов мав проблеми з серцем, а у 2017 році переніс інсульт.
Фільми за участю Михайла Кокшенова: Спортлото-82, Золотой теленок, Самая обаятельная и привлекательная, Не может быть!, Женя, Женечка и Катюша назавжди увійшли в історію кінематографу.