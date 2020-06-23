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ЦСМ Дах покаже дві онлайн-вистави в рамках фестивалю POSTWEST

У рамках міжнародного міждисциплінарного фестивалю POSTWEST, ініційованого провідним театром Volksbühne Berlin, і в якому бере участь 12 країн Східної Європи, Україна буде представлена двома хедлайнерскими проектам від ЦСМ Дах.

24 червня о 21.00 на відкриття фестивалю відбудеться онлайн-вистава ZoomTime [СМУТА]. Стрім можна буде подивитися також на Facebook-сторінці Фактів ICTV.

Це новий формат вистави у прямому ефірі, який дозволяє глядачеві жити всередині розвитку подій.

  • Онлайн лайв-перформанс;
  • З англійськими субтитрами;
  • Два акти з антрактом.

П’єса присвячена Смутним часам – періоду, коли все те, на чому раніше будувалося життя, виявилося неактуальним.

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ZoomTime [СМУТА] – це спільний проект режисера Влада Троїцького, драматурга та театрального філософа KLIMа та нової генерації акторів ДАХ.

На закриття фестивалю 26 червня о 21.00 відбудеться онлайн-спектакль MAKE UP за участю Dakh Daughters.

Онлайн-вистави можна буде подивитися тільки під час стріму, записів не буде.

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