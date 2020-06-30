Помер Карл Райнер – актор із фільмів про друзів Оушена

У віці 98 років помер Карл Райнер – легендарний американський комедійний артист, актор, режисер, продюсер, письменник та співак.
Райнер помер увечері в понеділок у своєму будинку на Беверлі-Хіллз від природних причин, пишуть ЗМІ.
Біографія Карла Райнера
Комік народився і виріс у Нью-Йорку, він був сином двох єврейських іммігрантів.
Великим проривом для Райнера стала робота у 1950-х у Шоу Діка Ван Дайка разом із легендарним коміком Сідом Сізарою. За цю роботу він отримав п’ять із дев’яти Еммі.
Як режисер Райнер відкрив світу комедійного актора Стіва Мартіна у таких сімейних комедіях як Придурок, Мертві пледів не носять, Людина з двома мізками та Весь я.
Райнер з’являвся на великому екрані також у поважному віці. Імпозантний шахрай Сол Блум у кримінальній трилогії про друзів Оушена – це він.
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У червні помер актор Іен Холм
У червні стало відомо про смерть Іена Холма – зірки Хоббіта, П’ятого елемента і Чужого.
Холм помер у Лондоні у віці 88 років. Актор мирно пішов із життя у лікарні під наглядом своєї сім’ї.
Джерело: People