Помер Карл Райнер – актор із фільмів про друзів Оушена

У віці 98 років помер Карл Райнер – легендарний американський комедійний артист, актор, режисер, продюсер, письменник та співак.

Райнер помер увечері в понеділок у своєму будинку на Беверлі-Хіллз від природних причин, пишуть ЗМІ.

Біографія Карла Райнера

Комік народився і виріс у Нью-Йорку, він був сином двох єврейських іммігрантів.

Великим проривом для Райнера стала робота у 1950-х у Шоу Діка Ван Дайка разом із легендарним коміком Сідом Сізарою. За цю роботу він отримав п’ять із дев’яти Еммі.

Як режисер Райнер відкрив світу комедійного актора Стіва Мартіна у таких сімейних комедіях як Придурок, Мертві пледів не носять, Людина з двома мізками та Весь я.

Райнер з’являвся на великому екрані також у поважному віці. Імпозантний шахрай Сол Блум у кримінальній трилогії про друзів Оушена – це він.

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У червні помер актор Іен Холм

У червні стало відомо про смерть Іена Холма – зірки Хоббіта, П’ятого елемента і Чужого.

Холм помер у Лондоні у віці 88 років. Актор мирно пішов із життя у лікарні під наглядом своєї сім’ї.

Джерело: People