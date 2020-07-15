Пільги для культури: Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект

Невідкладний президентський законопроект щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій внесено до Верховної Ради.

Проект закону, який вносить зміни до Податкового кодексу України, полегшує доступ до культурних продуктів як для виробників, так і для кінцевого споживача, йдеться у поясненні.

Для цього пропонується запровадити пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для вистав, екскурсій, кінопрем’єр тощо.

Також у законопроекті прописано звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для культурних або туристичних проектів.

Крім того, проект закону пропонує зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами.

Водночас з 2023 до 2025 року іноземні фільми з українським дубляжем, згідно із законопроектом, повністю звільняються від ПДВ.

Проект закону також продовжує до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

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Кабмін виділив мільярд на культуру

8 липня Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на підтримку культури та креативних індустрій.

За словами очільника Міністерства культури Олександра Ткаченка, кошти підуть на внутрішній туризм, розвиток українського кіно, культурну освіченість населення та збереження культурної спадщини.

Водночас Мінкульт збирається звернутися до уряду з вимогою про виділення додаткової підтримки. Раніше планувалося, що на культуру та креативні індустрії виділять майже 2 млрд грн.