Російська актриса Марина Макарова померла на 46-му році життя.

Про це повідомив 19 липня Костромський камерний драматичний театр, в якому працювала Макарова.

Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, з яким вона довго боролася, повідомив художній керівник театру.

На лікування Макарової була зібрана велика сума грошей, але вилікувати артистку не змогли.

Біографія Марини Макарової

Макарова народилася 30 вересня 1974 року в Костромі, а театральну освіту отримувала в Санкт-Петербурзі.

У цьому місті вона закінчила державну академію театрального мистецтва.

Найбільш відома Макарова за ролями в серіалах Убойная сила, Тайны следствия, Литейный, Фаворский.

Читайте: Актор Нік Кордеро помер від ускладнень після Covid-19

Померла актриса Ная Рівера

8 липня у Каліфорнії в США зникла актриса Ная Рівера після того, як вона орендувала човен для прогулянки на ньому разом із сином.

Через три години люди почали бити на сполох, бо побачили у човні самотню дитину, яка спала.

14 липня поліція знайшла тіло актриси і підтвердила смерть Наї Рівери.

Фото: Костромський камерний драматичний театр