Російська актриса Марина Макарова померла на 46-му році життя.
Про це повідомив 19 липня Костромський камерний драматичний театр, в якому працювала Макарова.
Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, з яким вона довго боролася, повідомив художній керівник театру.
На лікування Макарової була зібрана велика сума грошей, але вилікувати артистку не змогли.
Біографія Марини Макарової
Макарова народилася 30 вересня 1974 року в Костромі, а театральну освіту отримувала в Санкт-Петербурзі.
У цьому місті вона закінчила державну академію театрального мистецтва.
Найбільш відома Макарова за ролями в серіалах Убойная сила, Тайны следствия, Литейный, Фаворский.
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Померла актриса Ная Рівера
8 липня у Каліфорнії в США зникла актриса Ная Рівера після того, як вона орендувала човен для прогулянки на ньому разом із сином.
Через три години люди почали бити на сполох, бо побачили у човні самотню дитину, яка спала.
14 липня поліція знайшла тіло актриси і підтвердила смерть Наї Рівери.