Оксана Вороніна померла на 52-му році життя

Українська актриса Оксана Вороніна померла у віці 51 року після тривалої хвороби.

Про смерть Вороніної повідомили в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, в якому вона пропрацювала майже 20 років.

Причина смерті Вороніної поки не розкривається. Попрощаються з артисткою 1 серпня в Києві.

Актриса найбільш відома за роллю в серіалі Кріпосна. Також знімалася у фільмах У неділю рано зілля копала і Тільки не відпускай мене.

На сцені театру Вороніна грала у спектаклях: У полоні пристрастей (Камінний господар), Дон Кіхот. 1938 рік, Новорічні сюрпризи, Ревізор, Маскарад, Дивна місіс Севідж та інших.

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Біографія Вороніної

Оксана Вороніна народилася 11 листопада 1967 року у Путивлі на Сумщині.

У 1986 році вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Закінчила навчання у 1990 році.

До приходу в Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки в 2001 році Вороніна 10 років працювала у Бєлгородському державному академічному театрі імені М. С. Щепкіна.

Факти ICTV писали про те, що 14 липня поліція знайшла тіло актриси і підтвердила смерть Наї Рівери.