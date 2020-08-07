Актриса Дейзі Коулмен наклала на себе руки в 23 роки

5 серпня американська актриса Дейзі Коулмен, яка знялася в документальному фільмі Одрі та Дейзі, наклала на себе руки у віці 23 років.

Про це повідомила в Facebook мати дівчини Мелінда та пояснила, що її донька не змогла пережити зґвалтування.

У 14 років Коулмен зґвалтував 17-річний футболіст середньої школи з політичними зв’язками, водночас як інший студент знімав відео.

Спочатку звинувачення були пред’явлені, але в підсумку зняті.

Після зґвалтування будинок сім’ї Коулмен у Мерівіллі загадковим чином згорів. Дейзі переслідували в соціальних мережах, називали брехухою і переконували накласти на себе руки, що вона намагалася зробити кілька разів.

Дейзі Коулмен згодом стала захисницею жертв сексуального насильства.

Читайте: Померла українська актриса Оксана Вороніна

Смерть актриси Наї Рівери

14 липня поліція знайшла тіло актриси і підтвердила смерть актриси Наї Рівери.

Її почали шукати 8 липня в Каліфорнії, де жінка зникла після того, як пішла кататися з сином на човні.

Вона орендувала катер, але через три години в човні очевидці побачили тільки дитину, яка спала.

Тіло Рівери виявили в озері, де вона каталася з сином.

Фото: youngcattattoos