Актриса Дейзі Коулмен наклала на себе руки в 23 роки

5 серпня американська актриса Дейзі Коулмен, яка знялася в документальному фільмі Одрі та Дейзі, наклала на себе руки у віці 23 років.
Про це повідомила в Facebook мати дівчини Мелінда та пояснила, що її донька не змогла пережити зґвалтування.
У 14 років Коулмен зґвалтував 17-річний футболіст середньої школи з політичними зв’язками, водночас як інший студент знімав відео.
Спочатку звинувачення були пред’явлені, але в підсумку зняті.
Після зґвалтування будинок сім’ї Коулмен у Мерівіллі загадковим чином згорів. Дейзі переслідували в соціальних мережах, називали брехухою і переконували накласти на себе руки, що вона намагалася зробити кілька разів.
Дейзі Коулмен згодом стала захисницею жертв сексуального насильства.
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Смерть актриси Наї Рівери
14 липня поліція знайшла тіло актриси і підтвердила смерть актриси Наї Рівери.
Її почали шукати 8 липня в Каліфорнії, де жінка зникла після того, як пішла кататися з сином на човні.
Вона орендувала катер, але через три години в човні очевидці побачили тільки дитину, яка спала.
Тіло Рівери виявили в озері, де вона каталася з сином.
Фото: youngcattattoos