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Помер володар премії Оскар Рональд Гарвуд

Помер Рональд Гарвуд, оскароносний сценарист із Південної Африки, якому було 85 років.

Помер Рональд Гарвуд – володар премії Оскар за фільм Піаніст

Гарвуд найбільше відомий за роботу над сценарієм фільму Піаніст.

За цю стрічку його удостоїли Оскара у номінації Найкращий адаптований сценарій.

Біографія Рональда Гарвуда

Сценарист народився у Південній Африці в 1934 році. Дружина Харвуда Наташа Ріхль померла у 2013 році. У нього залишилися діти Ентоні, Дебора та Олександра.

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Оскароносний сценарист

Харвуд був тричі номінований на Оскар за фільми Костюмер, Скафандр і метелик і Піаніст.

У 2002 році Гарвуд отримав місце сценариста у драмі про Другу світову війну Романа Поланські Піаніст.

У фільмі Едріен Броуді виступив у ролі реального єврейського піаніста Владислава Шпільмана.

На врученні премії Оскар у 2003 році Піаніст отримав декілька найбільших призів церемонії: Броуді завоював нагороду за найкращу акторську гру, Поланські – нагорода за режисуру, а Харвуд – за найкращий сценарій.

Джерело: Deadline

Фото: Dreamstime

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