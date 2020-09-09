Помер Рональд Гарвуд – володар премії Оскар за фільм Піаніст

Помер Рональд Гарвуд, оскароносний сценарист із Південної Африки, якому було 85 років.

Гарвуд найбільше відомий за роботу над сценарієм фільму Піаніст.

За цю стрічку його удостоїли Оскара у номінації Найкращий адаптований сценарій.

Біографія Рональда Гарвуда

Сценарист народився у Південній Африці в 1934 році. Дружина Харвуда Наташа Ріхль померла у 2013 році. У нього залишилися діти Ентоні, Дебора та Олександра.

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Оскароносний сценарист

Харвуд був тричі номінований на Оскар за фільми Костюмер, Скафандр і метелик і Піаніст.

У 2002 році Гарвуд отримав місце сценариста у драмі про Другу світову війну Романа Поланські Піаніст.

У фільмі Едріен Броуді виступив у ролі реального єврейського піаніста Владислава Шпільмана.

На врученні премії Оскар у 2003 році Піаніст отримав декілька найбільших призів церемонії: Броуді завоював нагороду за найкращу акторську гру, Поланські – нагорода за режисуру, а Харвуд – за найкращий сценарій.

Джерело: Deadline