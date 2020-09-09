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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Вийшов перший трейлер Дюни Дені Вільнева

Вийшов офіційний трейлер фільму Дюна режисера, який створив Того, що біжить по лезу 2049, Дені Вільнева.

Відеоролик опублікувала кінокомпанія Warner Bros. 9 вересня.

Глядачі з нетерпінням чекали екранізації однойменного роману Френка Герберта. Творці екранізували першу частину книги. Прем’єру фільму планували на листопад цього року, але пізніше перенесли на грудень.

Читайте: Тенет виходить в прокат: трейлер і 5 цікавих фактів про фільм

Головні ролі у фільмі зіграють Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.

Трейлер фільму про Джеймса Бонда

У вересні вийшов трейлер фільму про Джеймса Бонда Не час помирати.

Це 25 картина про спецагента, випущена Universal Pictures.

Головну роль у ньому зіграє Деніел Крейг. Також глядачі зможуть побачити у фільмі акторів Рамі Малека і Лашану Лінч.

Фото: Dreamstime

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