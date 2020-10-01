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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Борат замаскувався під Трампа и “переміг” коронавірус – трейлер нового фільму

Актор, режисер і кінопродюсер Саша Барон Коен відтворює свою культову комедійну роль у продовженні свого популярного фільму 2006 року Борат.

Сиквел під назвою Борат: Наступний фільм був таємно знятий влітку, а покажуть його на Amazon Prime 23 жовтня.

Трейлер до другого фільму Бората вийшов у четвер, в ньому показано деякі класичні витівки Бората, а також нові.

У фільмі розповідається про те, як Борат повертається до Америки зі своєю дочкою, щоб “подарувати її комусь, хто близький до трону” (кадр з Білого дому показує, що “трон” – це Овальний кабінет).

В одній зі сцен 48-річний Коен переодягається Дональдом Трампом і перериває промову віце-президента Майка Пенса.

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Борат проти коронавірусу

Очевидно, що крім політики, Коен боротиметься з нинішньою пандемією коронавірусу протягом усього нового фільму.

На постері фільму зображено кілька “витончено” розміщених масок для обличчя, а одна сцена в трейлері показує, як його персонаж фізично бореться з Covid-19.

Борат: Наступний фільм – трейлер дивитися онлайн

Фото: Amazon

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