Netflix показав перший трейлер фільму Манк, першого повнометражного фільму режисера Девіда Фінчера від часу виходу в кінотеатрах його стрічки Загублена 2014 року.

Манк Фінчера має багато шансів отримати нагороди на Оскарі нинішнього року. Перед кінопрем’єрою дебютує театральний реліз історії на початку грудня.

Манк – це давній проект для Фінчера, оскільки його батько Джек написав сценарій до нього перед тим, як помер у квітні 2003 року.

Основна історія – голлівудський сценарист Херман Манкевич долає особисті та професійні битви, щоб закінчити сценарій знакової драми Громадянин Кейн.

Netflix випустить фільм у потоковому режимі 4 грудня.

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Перший трейлер Борат 2

23 жовтня на Amazon Prime вийде друга частина фільму Борат, в якому продовжиться історія найкращого журналіста Казахстану, який досліджує життя в США.

У трейлері Борат 2 показано, що головний герой навідається до адміністрації президента США Дональда Трампа, де зірве виступу віце-президента Майка Пенса.

Крім політики, протягом нового фільму Борат боротиметься з нинішньою пандемією коронавірусу.