PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Перший трейлер Манк: довгоочікуване повернення Фінчера в кіно

Netflix показав перший трейлер фільму Манк, першого повнометражного фільму режисера Девіда Фінчера від часу виходу в кінотеатрах його стрічки Загублена 2014 року.

Манк Фінчера має багато шансів отримати нагороди на Оскарі нинішнього року. Перед кінопрем’єрою дебютує театральний реліз історії на початку грудня.

Манк – це давній проект для Фінчера, оскільки його батько Джек написав сценарій до нього перед тим, як помер у квітні 2003 року.

Основна історія – голлівудський сценарист Херман Манкевич долає особисті та професійні битви, щоб закінчити сценарій знакової драми Громадянин Кейн.

Netflix випустить фільм у потоковому режимі 4 грудня.

Читайте: Безславні виродки. 4 серіали про нетипових супергероїв

Перший трейлер Борат 2

23 жовтня на Amazon Prime вийде друга частина фільму Борат, в якому продовжиться історія найкращого журналіста Казахстану, який досліджує життя в США.

У трейлері Борат 2 показано, що головний герой навідається до адміністрації президента США Дональда Трампа, де зірве виступу віце-президента Майка Пенса.

Крім політики, протягом нового фільму Борат боротиметься з нинішньою пандемією коронавірусу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка