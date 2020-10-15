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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Декстер повертається: новий сезон серіалу вийде наступної осені

Американський телеканал Showtime планує показати новий сезон  серіалу Декстер про полювання на серійних вбивць.

Головну роль у серіалі зіграє Майкл Карлайл Холл.

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Новий сезон складатиметься з 10 серій. Зйомки проекту запланували на початок наступного року. А прем’єра – на осінь 2021 року.

 

Серіал Декстер  знімають за романом Джеффа Лінлсі  Демон, що спить у Декстері. 

Проект виходив на екрани з 2006 по 2013 рік. За цей час команда серіалу відзняла вісім сезонів Декстера.

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Щороку Netflix витрачає близько $8 млрд на виробництво багатосерійного контенту. У матеріалі Факти ICTV зібрали найкращі серіали, які варто переглянути.

У список увійшли: Картковий будинок, Нарко, Дивні дива та інші.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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