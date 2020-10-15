Американський телеканал Showtime планує показати новий сезон серіалу Декстер про полювання на серійних вбивць.
Головну роль у серіалі зіграє Майкл Карлайл Холл.
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Новий сезон складатиметься з 10 серій. Зйомки проекту запланували на початок наступного року. А прем’єра – на осінь 2021 року.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
Серіал Декстер знімають за романом Джеффа Лінлсі Демон, що спить у Декстері.
Проект виходив на екрани з 2006 по 2013 рік. За цей час команда серіалу відзняла вісім сезонів Декстера.
Кращі серіали від Netflix
Щороку Netflix витрачає близько $8 млрд на виробництво багатосерійного контенту. У матеріалі Факти ICTV зібрали найкращі серіали, які варто переглянути.
У список увійшли: Картковий будинок, Нарко, Дивні дива та інші.