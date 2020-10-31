PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Шон Коннері помер: зірка Джеймса Бонда пішов із життя у 90 років

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шотландський актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.

Зірка Джеймса Бонда

Сер Шон був першою зіркою, яка зіграла роль агента 007 на великому екрані у фільмі 1962 року Доктор Ноу, а потім знявся ще в семи популярних фільмах.

За десятиліття своєї акторської кар’єри Коннері завоював Оскар, дві премії BAFTA і три Золотих глобуси.

Читайте: Їй було 93: з життя пішла відома радянська актриса Ірина Скобцева

Шон Коннері помер: зірка Джеймса Бонда пішов із життя у 90 років

Оскароносний актор

Свою премію Оскар він отримав у 1998 році, коли забрав додому статуетку за найкращу акторську гру другого плану за роль ірландського поліцейського в Недоторканних.

Коннері був посвячений у лицарі королевою у 2000 році за заслуги перед драматичним мистецтвом.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка