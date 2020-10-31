Шон Коннері помер: зірка Джеймса Бонда пішов із життя у 90 років

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шотландський актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.

Зірка Джеймса Бонда

Сер Шон був першою зіркою, яка зіграла роль агента 007 на великому екрані у фільмі 1962 року Доктор Ноу, а потім знявся ще в семи популярних фільмах.

За десятиліття своєї акторської кар’єри Коннері завоював Оскар, дві премії BAFTA і три Золотих глобуси.

Читайте: Їй було 93: з життя пішла відома радянська актриса Ірина Скобцева

Оскароносний актор

Свою премію Оскар він отримав у 1998 році, коли забрав додому статуетку за найкращу акторську гру другого плану за роль ірландського поліцейського в Недоторканних.

Коннері був посвячений у лицарі королевою у 2000 році за заслуги перед драматичним мистецтвом.

Джерело: BBC