Перший трейлер фільму Том і Джеррі опублікувала компанія Warner Bros.

Гібрид фільму та комп’ютерної анімації стане першою стрічкою про Тома і Джеррі за майже три десятиліття, починаючи з повнометражного мультфільму 1992 року Том і Джеррі: Фільм.

– Том і Джеррі повертаються! Який хаос вони влаштують через свою гру в кота й мишки? – йдеться у підпису до трейлеру.

Пригоди Тома і Джері відбуватимуться в Нью-Йорку.

Якщо не завадить коронавірус, кіно вийде на великі екрани 5 березня 2021 року.

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Трейлер фільму Манк Девіда Фінчера

4 грудня на Netflix вийде 11-й повнометражний фільм Девіда Фінчера Манк з Гері Олдманом в головній ролі.

Кінострічка розповість історію голлівудського сценариста Германа Манкевича і його роботи над легендарним фільмом Громадянин Кейн, який вийшов у 1941 році.