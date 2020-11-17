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Віталій Плахотний |

Романа Віктюка поховають у Львові

Похорон Романа Віктюка відбудеться у Львові, якщо не буде проблем з транспортуванням тіла режисера до України.

Про це повідомила прес-аташе театру Романа Віктюка.

Відомий режисер ще за життя висловлював бажання бути похованим на Батьківщині поруч із батьками, додали в театрі.

Водночас прощання в Віктюком відбудеться в Москві, про формат якого повідомлять додатково.

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Уродженець Львова Віктюк

Директор театру, народний артист України і народний артист Росії, Роман Віктюк помер на 85-му році життя.

Про його смерть стало відомо 17 листопада.

Роман Віктюк народився у 1936 році у Львові в родині вчителів.

Свої перші вистави майбутній великий режисер ставив у рідному українському місті.

Фото: Театр Романа Віктюка

Джерело: РИА Новости

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