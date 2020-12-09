Український серіал Спіймати Кайдаша увійшов в топ-10 найпопулярніших серіалів за 2020 рік на основі проаналізованих запитів українців в Google.

У категорії Кіно та Серіали український серіал зайняв друге місце після іспанського серіалу Паперовий будинок. У пошукових запитах Спіймати Кайдаша обійшов такі популярні проекти як Відьмак та гучну новинку від Netflix Хід королеви.

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Сюжет українського телесеріалу заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я, проте події твору перенесені на сучасний лад. Прем’єра серіалу відбулася 2 березня 2020 року.

Топ-10 найпопулярніших серіалів в Україні за 2020 рік

Паперовий будинок (2017 – 2020)

Спіймати Кайдаша (2020)

Відьмак (2019)

Гра на виживання (2020)

Хід королеви (2020)

Постукай в мої двері (2020)

Перевал Дятлова (2020)

Ніщо не трапляється двічі (2018 – 2020)

Жорстокий Стамбул (2019)

Утриманки (2019 – 2020)

Що шукали українці в Google у 2020 році

У Google назвали найпопулярніші пошукові запити українців протягом 2020 року.

Серед популярних тем – коронавірус, карантин, серед особистостей – політики та люди, яких не стало.