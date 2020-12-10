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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Богданова |

Netflix випустив перший тизер до серіалу про Вінкс

Стрімінговий сервіс Netflix відзняв серіал на основі мультфільму Клуб Вінкс. Компанія уже представила глядачам перший тизер фантастичної стрічки.

Серіал під назвою Доля: Сага Вінкс (Fate: The Winx Club Saga) з’явиться на екранах 22 січня 2021 року. Сюжет розповідає про дівчаток-фей, які рятують світ від зла та водночас проживають типові проблеми підлітків.

У головний ролях серіалу Доля: Сага Вінкс знялись: Ебігейл Коуен, Еліша Епплбаум, Денні Гріффін, Джейк Дадмен та інші.

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На Netflix з’являються фільми українською мовою

Компанія Netflix підписала договори з українськими студіями дубляжу. Це означає, що на стрімінговому сервісі будуть фільми українською мовою, адже до цього можна було обрати тільки субтитри.

У листопаді на Netflix з’явився перший мультфільм з українським дубляжем.

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