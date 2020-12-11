11 листопада помер відомий режисер Кім Кі Дук, родом з Південної Кореї. Він розпочав свою кар’єру у віці 35 років, за час якої працював режисером, оператором, сценаристом, продюсером і навіть актором. Однак світову славу він здобув саме завдяки режисерській діяльності.

Фільми Кім Кі Дука відрізняються особливою послідовністю та тематикою. Головні персонажі його стрічок – переважно представники бідних прошарків суспільства. Він отримав низку нагород у Берлінському, Каннському та Венеційському фестивалях.

Факти ICTV підготували добірку найкращих фільмів, режисером яких є Кім Кі Дук.

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Топ-5 фільмів Кім Кі Дука

Весна, літо, осінь, зима… і знову весна

Фільм розповідає про життя монаха та його учня, які мешкають у будинку посеред озера. Дії стрічки умовно розділені на чотири частини, кожна з яких відповідає певній порі року.

Аріран

У цій стрічці Кім Кі Дук не тільки виконав роль режисера, а й сценариста, продюсера та навіть головного героя. Сюжет переказує його власну історію, коли він вирішив покинути кіномистецтво та стати відлюдником.

Один на один

9 травня дівчинку середньої школи на ім’я Ох Мін Джу жорстоко вбивають. Згодом сімох підозрюваних переслідують сім членів терористичної групи Тінь. Фільм отримав нагороду 71-Венеційського кінофестивалю.

Порожній будинок

Мотоцикліст Те Сук проникає у порожні будинки, де немає господарів, і починає там жити. Попри це він дбайливо ставиться до речей мешканців, прибирає та навіть пере їхній одяг. Одного разу чоловік пробрався до будинку, а потім виявив, що там насправді хтось живе.

П’єта

Фільм, що отримав нагороду Венеційського кінофестивалю, розповідає про жителя Сеулу, який ненавидів жінок. Та одного разу йому вдається налагодити стосунки з представницями жіночої статі. Він познайомився з жінкою, яка представилася його матір’ю. Однак хто вона насправді, ще та загадка.

Смерть Кім Кі Дука

Про смерть режисера Кім Кі Дука стало відомо 11 грудня. Він помер внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.

Кім Кі Дуку було 59 років, останні свої дні він провів у Латвії. За інформацією ЗМІ, він хотів придбати будинок і залишитися там жити.