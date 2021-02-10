Агентство CAA призупинило співпрацю з американським актором Шаєю ЛаБафом на невизначений термін через звинувачення у сексуальному насильстві.
Агенство не звільнило актора офіційно, а лише дало час, необхідний для того, щоб ЛаБаф зміг відновити своє психічне здоров’я.
Уже п’ять тижнів ЛаБаф перебуває на лікуванні, яке триватиме до повного його одужання. Про проблеми з агресією та алкогольною залежністю актора було відомо вже давно.
Проте у грудні минулого року справа набула серйозних обертів, коли співачка FKA Twigs вирішила подати на ЛаБафа в суд.
Шая ЛаБаф опинився у центрі секс-скандалу
Американського актора Шаю Лабафа звинувачують у сексуальному насильстві.
Співачка FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала позов до суду проти актора. Вона звинувачує його у сексуальному та фізичному насильстві, а також у тому, що він свідомо заразив її венеричною хворобою. За словами співачки, ЛаБаф знущався з неї.
Водночас ЗМІ повідомляють, що актор відомий скандальною поведінкою. Його кілька разів затримували за звинуваченнями в нападах і хуліганстві.
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Джерело: Variety