На 54 році життя померла Тетяна Проценко, яка прославилася завдяки ролі Мальвіни у кіноказці Пригоди Буратіно.

Про смерть акторки повідомив її чоловік, актор і журналіст Олексій Войтюк.

– Сьогодні не стало нашої Танюши… Помоліться за неї, – написав у Facebook Олексій Войтюк.

Відомо, що у 2018 році Проценко діагностували рак.

Що відомо про Тетяну Проценко

На роль Мальвіни у відомому фільмі Пригоди Буратіно Тетяна потрапила випадково. Асистент режисера картини познайомилася з нею в поїзді.

Пізніше під неї сценарист Пригод Буратіно Інна Вєткіна написала сценарій фільму Про Червону Шапочку. Однак через струс мозку напередодні зйомок Проценко не дозволили зніматися.

Пізніше Тетяна змінила професію, закінчила кінознавче відділення ВДІКу.

Помер Ігор Крикунов

Український режисер, засновник і художній керівник Академічного музично-драматичного циганського театру Романс Ігор Крикунов помер на 67-му році життя.

Причиною смерті артиста став Covid-19.